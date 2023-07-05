حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وصلاح عبدالله فى عزاء علاء عبد الخالق

حرص مجموعة من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في المطرب الراحل علاء عبد الخالق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ويأتى فى مقدمة هؤلاء النجوم الفنان محمد منير وإيهاب توفيق وحلمي عبد الباقي وحسام حسني وأكرم حسني وصلاح عبد الله وعمرو مصطفي ومدحت صالح وإسماعيل فرغلي ومصطفى يونس وسيمون ومنى عبد الغني، وحميد الشاعري ورامي صبري وهشام عباس.

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق، توفى أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 عاما، وقد أمهله القدر، لكي يحضر زفاف ابنته، التي تزوجت في مايو الماضي، حيث كان حفل الزفاف، هو آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق، قبل وفاته.