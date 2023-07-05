“الصحة العالمية”: النزاع المستمر في السودان لا يزال يمثل خطرًا على وضع الصحة

حذر الدكتور تادروس أدهانوم جبريسويس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن النزاع المستمر في السودان لايزال يمثل خطرا على وضع الصحة والجوع فى البلاد، وقال تادروس إن الاحتياجات الصحية للسكان والوصول إلى الرعاية الصحية لايزال صعبا للغاية كما أن الظروف التى خلقها النزاع فى السودان تزيد من خطر انتشار الأوبئة.

وأضاف مدير عام المنظمة الدولية، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في جنيف، أن النزاع زاد وبشكل دراماتيكي من عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر الجوع وذلك من 11.7 مليون شخص إلى 19.1 مليون شخص، لافتا إلى أن المنظمة الدولية تحققت من خلال نظامها للمراقبة من 50 حادثا في مؤسسات الرعاية الصحية في السودان وذلك منذ بداية النزاع فى أبريل الماضي، وأشار الى أن هذا يشمل 32 حادثا أثرت على المرافق الصحية وأسفرت عن 10 قتلى و21 اصابة بين العاملين الصحيين.

وقال تادروس إنه يشعر بالترويع من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية وكذلك زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيرا إلى أن العنف المستمر في السودان بما في ذلك الهجمات على العاملين الصحيين والمرافق والامدادات يمنع حصول الناجين من العنف على أساس النوع الاجتماعي من الوصول إلى الخدمات الرئيسية التي يحتاجونها في الوقت المناسب.

وشدد تادروس على ضرورة أن تحصل النساء والفتيات ودون عوائق على تسهيلات الوصول إلى الرعاية التي يحتاجونها وفي الوقت المناسب خاصة الناجيات من العنف الجنسي والنساء اللاتي يحتجن إلى دعم خلال الحمل والولادة.

وشدد مدير عام منظمة الصحة العالمية على أن العمال الصحيين ومرافق الرعاية يجب أن يكونوا محميين وكذلك الممرات الإنسانية والامدادات الطبية التي تحتاج إلى الوصول الآمن، داعيا جميع أطراف النزاع فى السودان إلى وقف القتال الآن قبل أن تتحول أزمة الصحة وأزمة الجوع إلى الأسوأ.