للمغردين على تويتر.. شركة «ميتا» تعتزم إطلاق تطبيق «ثريدز» للتدوينات المصغرة

الأربعاء 05/يوليو/2023 - 10:22 م

تعتزم شركة "ميتا بلاتفورمز" التكنولوجية، إطلاق تطبيق للتدوينات المصغرة تحت اسم "ثريدز"، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" إيلون ماسك، تحديد سقف - بصورة مؤقتة - لعدد التغريدات التي يمكن لكل مستخدم رؤيتها على شبكة التواصل الاجتماعي.

تطبيق "ثريدز" التابع لـ"إنستجرام" تم إدراجه على متجر التطبيقات بأجهزة شركة “أبل”، مع التأكيد على أنه سيتاح للتثبيت على الأجهزة اعتبارا من الخميس المقبل، وسيسمح للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على إنستجرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.

يأتي الإطلاق بعد أن أعلنت "تويتر" قائمة من القيود على استخدام التطبيق، منها الحاجة إلى حسابات موثقة لاستخدام "تويت دك".