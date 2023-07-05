أبرزهم محمد منير ومدحت صالح وهشام عباس| نجوم الفن في عزاء علاء عبد الخالق.. شاهد

رصدت عدسة «البوابة نيوز»، توافد الفنانين لحضور عزاء المطرب الراحل علاء عبد الخالق بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وحرصت الفنانة سيمون أن تكون أول الحضور لتقديم العزاء لأسرة المطرب الراحل .

كما حضر العزاء الفنان محمد منير والفنان مدحت صالح والفنان صلاح عبد الله، والفنان هشام عباس، والفنان حميد الشاعري.

وكان قد أعلن الفنان حميد الشاعري عن موعد العزاء من خلال منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: "عزاء المغفور له بإذن الله الفنان علاء عبدالخالق يوم الأربعاء 5/7 بمسجد الشرطة بالشيخ زايد 6 أكتوبر قاعة الوهاب بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وشكر الله لكم جميعا ولا أراكم مكروه في عزيز لديكم".