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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بدء عزاء الفنان أحمد قنديل بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين

قنديل
قنديل
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 بدأ منذ قليل عزاء الفنان الشاب الراحل أحمد قنديل بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين، وتتلقى أسرة وأصدقاء الراحل العزاء حيث حرص على التواجد مبكراً الفنان إيهاب فهمى لتقديم العزاء في الراحل 

ورحل أحمد قنديل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح أول أمس الإثنين عن عمر يناهز 36 عامًا اثر أزمة قلبية مفاجئة وسط صدمة كبيرة من قبل أصدقائه الفنانين الشباب، رغم أنه لم يكن يعانى من أى أمراض أو أزمات صحية.

يذكر ان الراحل أحمد قنديل اشتهر قنديل بتجسيد شخصية الشهيد إسلام مشهور فى مسلسل "الاختيار 2"، الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021

أحمد قنديل عزاء الفنان الشاب الراحل أحمد قنديل مسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين إيهاب فهمي