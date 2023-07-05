رئيسة وزراء إيطاليا: ينبغي أن يعود موضوع الاستقلالية الاستراتيجية مركزيًا لأوروبا

رأت رئيسة الوزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أنه ينبغي أن يعود موضوع "الاستقلالية الاستراتيجية مركزيًا في الاتحاد الأوروبي وأيضا فيما يتعلق بقطاع الدفاع".

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن رئيسة الوزراء الإيطالية أشارت في مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء في وارسو مع نظيرها البولندي ماتيوز مورافيتسكي، إلى أن الصراع الدائر في أوكرانيا "جلب معه مجموعة متسلسلة من العواقب والتي يجب أن تمتلك أوروبا أيضًا القدرة على تقييمها وأنا أفكر هنا في مسألة الاستقلالية الاستراتيجية".

وقالت: "لقد استيقظنا مع الوباء والحرب بعدئذ لندرك أن أوروبا لم تعد تسيطر على جزء كبير من سلاسل التوريد الأساسية، وأنها لم تعمل بما يكفي لضمان استقلاليتها وقدرتها على أن تكون سيدة مصيرها" في صناعة الأدوية وعلى الصعيد العسكري.

وحسب ميلوني، فإن قضية التنافسية والصناعة الأوروبية والاستقلالية الاستراتيجية وأيضا في قطاع الدفاع يجب أن تصبح مركزية وهي بحاجة بالطبع إلى قواعد مناسبة على المستوى الأوروبي.