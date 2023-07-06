الزمالك يستقر على موعد الإعلان عن صفقات الموسم الجديد

استقرت إدارة نادي الزمالك على موعد إعلان صفقات الموسم الجديد، وستكون عقب الانتهاء من خوض آخر مباراة بمسابقة الدوري وذلك أمام فاركو بالجولة الـ34 يوم 16 يوليو الجاري، حيث ستشارك الصفقات الجديدة مع الزمالك في البطولة العربية للأندية المقرر لها بالسعودية نهاية الشهر الجاري.

ويقع الزمالك في البطولة العربية بمجموعة نارية تضم، النصر السعودي، والاتحاد المنيستيري التونسي، والشباب السعودي، ويأمل الفارس الأبيض في تحقيق مركز متقدم بهذه البطولة لحصد جوائز مالية كبيرة تنعش خزينة النادي الأبيض وتساعده في تقديم موسم مقبل مميز .

ويواصل فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الخميس، تدريباته على ملعب النادي في ميت عقبة وذلك استعدادا للقاء فيوتشر المقبل بالجولة الـ 33 لمسابقة الدوري الممتاز .

وعقد أوسوريو جلسة مع اللاعبين منذ ساعات قليلة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وطالب المدير الفني الجميع بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة وغلق ملف كأس مصر حاليا، والتركيز على مواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط ومواصلة مسيرة الانتصارات، وفي نهاية الجلسة أكد أوسوريو على ثقته التامة في اللاعبين وانهم قادرون على تحقيق الأهداف المطلوبة وحصد الألقاب.