أوسوريو يشحن اللاعبين للفوز على فيوتشر بالدوري

قدم الكولومبي أوسوريو، أوراق اعتماده لجماهير الزمالك ومجلس الإدارة، وذلك بعدما نجح في إعادة الفريق لطريق الانتصارات وبنتائج كبيرة وآخرها أمام المقاولون العرب أول أمس الثلاثاء في ربع نهائي كأس مصر، في اللقاء الذي انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 6-1 وحجز الفريق الأبيض بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، ضاربا موعدا مع فريق بيراميدز في لقاء ثأري للزمالك حيث سيدخله لتعويض الخروج من نصف نهائي الكأس بالنسخة الماضية أمام بيراميدز .

وضمن الكولومبي أوسوريو استمراره مع الزمالك في البطولة العربية للأندية المقرر لها بعد أسابيع وبالموسم الجديد وذلك في ظل حالة من الرضا والقناعة لدى مجلس إدارة الزمالك ولجنة الكرة بالنادي من المدرب وطريقة اللعب التى يلعب بها، والتى انتقده البعض في بداية تطبيقها ثم بدأت النتائج في الظهور بسلسلة انتصارات متتالية حققها الزمالك مؤخرا بالدوري والكأس.

وأغلق الفريق الأبيض صفحة الفوز بسداسية على المقاولون العرب سريعا وذلك في ظل ارتباط الفريق بموقعة نارية بعد غد السبت أمام فريق فيوتشر ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء سيرغب الزمالك في الخروج من خلاله منتصرا على حساب فريق فيوتشر لحجز بطاقة المركز الثالث لمسابقة الدوري وهو المركز الذى لن يختلف كثيرا عن الرابع، خاصة وأن فرصة الزمالك في التتويج بالدوري قد انتهت، واقترب الأهلي من حصد اللقب، بينما بات فريق بيراميدز قريبا للغاية من حجز المركز الثاني لجدول الترتيب وسيشارك الفريقان في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل، فيما سيشارك الزمالك وفيوتشر في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتى حقهها الزمالك آخر مرة في نسخة 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغرب وذلك مع المدرب السويسري جروس آنذاك.

وعقد أوسوريو مدرب الزمالك جلسة مع اللاعبين طالبهم بالتركيز في الفترة المقبلة والمحافظة على سلسلة الانتصارات، والخروج من لقاء فيوتشر بعد غد بالثلاث نقاط .