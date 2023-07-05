خبير: الاقتصاد البريطانى يُستَنزف ومؤشرات التضخم غير مسبوقة

قال الدكتور أنور القاسم الخبير في الاقتصاد الأوروبي، إن أداء بريطانيا هو الأسوء بين الدول الاقتصادية السبع، كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له نتائج سلبية كبيرة على الاقتصادي البريطاني.

وأكد القاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لعبوا دورا كبيرا في تدني المستوى الاقتصادي والمعيشي في بريطانيا طوال السنوات الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات التضخم العالمي بصورة غير مسبوقة في بريطانيا، فأبلغ معدل التضخم في بريطانيا 11 %، وهذا المعدل لم تصل له بريطانيا منذ 40 عاماً.

وأضاف في حديثه، أن بريطانيا تم استنزافها بصورة كبيرة من الجانب الاقتصادي، حيث انهارات الكثير من الاستثمارات الداخلية البريطانية، إضافة إلى أن نسبة النمو في بريطانيا انخفضت بصورة كبيرة، وهذه النسبة القليلة هي التي تحمي بريطانيا من الوقوع بدائرة الركود.

وتابع: "كي تحارب بريطانيا التضخم قامت برفع سعر الفائدة 13 مرة، إضافة إلى خسران عدد كبير من المواطنين لرواتبهم بالرغم من ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة".