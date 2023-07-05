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الخميس 06 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في عدد البوابة| أبناء الإرهاب.. قنابل موقوتة تهدد المجتمع الفرنسي

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 6 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أبناء الإرهاب.. قنابل موقوتة تهدد المجتمع الفرنسي
ورطة ماكرون.. اندلاع العنف في الضواحي الفرنسية يعرقل سيناريو الـ "100 يوم"
موسكو تتهم أوكرانيا بالتحضير لهجوم على "زاباروجيا" النووية
مخابرات العراق تضبط إرهابيين زرعا عبوات ناسفة
الأردن يدعو للاستثمار في سوريا لإنهاء أزمة اللاجئين والمخدرات
مخيم الصمود.. جيش الاحتلال يعلن انتهاء العمليات في جنين
العنصرية والمهاجرون.. أزمة تونس الجديدة
تزايد معدلات التحرش الجنسي في مدارس انجلترا

ماكرون أوكرانيا جنين العراق سوريا