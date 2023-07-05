اقرأ غدًا في عدد البوابة| أبناء الإرهاب.. قنابل موقوتة تهدد المجتمع الفرنسي

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 6 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أبناء الإرهاب.. قنابل موقوتة تهدد المجتمع الفرنسي

ورطة ماكرون.. اندلاع العنف في الضواحي الفرنسية يعرقل سيناريو الـ "100 يوم"

موسكو تتهم أوكرانيا بالتحضير لهجوم على "زاباروجيا" النووية

مخابرات العراق تضبط إرهابيين زرعا عبوات ناسفة

الأردن يدعو للاستثمار في سوريا لإنهاء أزمة اللاجئين والمخدرات

مخيم الصمود.. جيش الاحتلال يعلن انتهاء العمليات في جنين

العنصرية والمهاجرون.. أزمة تونس الجديدة

تزايد معدلات التحرش الجنسي في مدارس انجلترا