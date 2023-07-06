غياب مابولولو بسبب الإصابة قبل موقعة الأهلي في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش، حالة الطوارئ القصوى داخل الفريق ،في إطار استعدادات لقاء الأهلي المرتقب في الدوري الممتاز.

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره الأهلي ،على ملعب استاد الجيش ببرج العرب ،السبت المقبل ،ضمن منافسات الجولة المؤجلة رقم ٢١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وفي نفس السياق، يفتقد الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، جهود مهاجمه الأساسي مابولولو ،بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخراً في المباراة الأخيرة ،مما نتج عنها غيابه عن مباراة الأهلي المرتقبة في الدوري الممتاز .

كما يغيب عن صفوف الاتحاد السكندري، محمود علاء ،مدافع الفريق ،بسبب الإيقاف.

وفي نفس الوقت، أعطى الخواجة دشا ساخنا للاعبين عقب الخروج من كأس رابطة الأندية المحترفة ،بعد الخسارة التي تلقاها أمام سيراميكا كليوباترا، والتعادل مع حرس الحدود في الدوري الممتاز .

وطالب الخواجة من اللاعبين ضرورة التركيز خلال المباريات المتبقية خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز، معتبرها على حد تعبيره مباريات كئوس ،حيث يتبقي لزعيم الثغر المباريات الآتية :

مباراة الأهلي يوم السبت المقبل ،على ملعب استاد الجيش ببرج العرب ،ضمن منافسات الجولة المؤجلة رقم ٢١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز،ومباراة المقاولون العرب ،يوم ١٢ يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز ، ومباراة الإسماعيلي ،يوم ١٥يوليو ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٤ من عمر منافسات مسابقة

الدوري الممتاز .

وفي سياق متصل ،قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى ،برئاسة محمد مصيلحى ،خصم 10 % من إجمالى عقود جميع لاعبى الفريق الأول .

جاء قرار مجلس إدارة النادى عقب الأداء غير الجيد فى مباراة حرس الحدود و المستوى غير اللائق باسم و تاريخ زعيم الثغر فى المباريات الأخيرة للفريق بوجه عام رغم قيام إدارة النادى بتوفير كل عوامل الاستقرار والنجاح سواءً مالية أو إدارية.

وإعلان مجلس إدارة النادي منذ بضعة أيام عن لائحة تحفيزية للاعبين تتضمن مكافآت مالية مميزة، و لكن لم يقدم الفريق الأداء والمستوى المأمول منه، مما تقرر إعادة تقييم شامل لجميع اللاعبين داخل الفريق ،مع حساب المقصرين المتخاذلين .