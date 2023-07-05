المنتخب الأولمبي يحقق أول أهدافه بالتأهل للأولمبياد.. ويخطط للفوز باللقب الأفريقي

حقق المنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلي ميكالي، الفوز علي نظيره منتخب غينيا بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء الماضي ضمن نصف نهائي بطولة الامم الافريقية للشباب تحت 23 سنة.

وتأهل الفراعنة رسميا إلى أولمبياد باريس ووصلوا إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة أمام المغرب صاحبة الأرض.

وأشاد المدير الفني ميكالي، بأداء اللاعبين وإصرارهم علي تحقيق هدف الوصول لأولمبياد باريس، بجانب إسعاد الشعب المصري، وطالبهم بتحقيق الفوز في المباراة النهائية ليكون الكأس مصري وإكمال الفرحة.

ويخوض الفراعنة مواجهة المغرب بعد غد السبت في نهائي “كان" الشباب في تفاؤل وروح ومعنويات عالية بعد تحقيق الهدف الرئيس بالوصول إلى أولمبياد باريس.

واكتفي البرازيلي بتدريبات استشفائية للاعبين بالكامل أمس الاربعاء، وعدم خوض تدريبات بدنية قوية، وذلك لإراحتهم وتجنب الإجهاد والإصابات بعد ضغط مباريات أمم أفريقيا للشباب التي يعاني بسببها عدد من اللاعبين الأساسيين في صفوف المنتخب.

وقرر ميكالي أن يكون هناك تدريبات خفيفة واستشفائية ومحاضرات فيديو خلال الأيام الفاصلة للمباراة النهائية بعد أن وصل الفراعنة إلى الهدف الاساسي وهو حجز مقعد في الأولمبياد.

ويخوض البرازيلي تدريب اليوم معتمدا علي الجمل التكتيكية وشرحها وتنفيذها أكثر من مرة لاستخدامها في المباراة النهائية.

واجتمع الجهاز الفني والإدارى للفراعنة مع اللاعبين وطالبوا منهم تحقيق الفوز لتكون الفرحة فرحتين بعد الحصول علي لقب الأمم الأفريقية وتعويض النسخة السابقة، خاصة أن الحلم لم يتبق عليه سوى خطوة واحدة.

وواصل البرازيلي الحديث أن اللاعبين سيكونون تحت ضغط لأن المنتخب المنافس هو صاحب الارض وبالتالي سيكون هناك عدد جماهير كبير يساندهم، موضحا لهم بأن الفراعنة سيخوضون المباراة ومعنوياتهم مرتفعة، وطالبهم بالهدوء في الملعب من أجل تنفيذ الجمل التي تم تدريب اللاعبين عليها بشكل سليم للفوز باللقب.

ودرس البرازيلي ميكالي منتخب المغرب المنافس عن طريق مشاهدة مباريات سابقة للمنتخب المنافس وحدد أهم نقاط القوة والضعف لديهم، ووضع خطته عليها، وشرحها للاعبين من أجل استغلالها.

وشدد ميكالي علي اللاعبين الحرص الشديد في الهجمات المرتدة للفريق المغربي خاصة أنهم يستغلونها بشكل جيد في كل مبارياتهم بسبب السرعات التي يمتلكها المنتخب المنافس.

ومن المتوقع ان يخوض البرازيلي ميكالي موقعة النهائي بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمد مغربي - حاتم سكر.

خط الوسط: محمود جهاد - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - أسامة فيصل - إبراهيم عادل