القاهرة تتصدر أوائل شهادات الدبلومات الفنية 2023

تصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قائمة أوائل شهادات الدبلومات الفنية ٢٠٢٣، دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات.

حصلت الطالبة فاطمة الزهراء حازم محمد احمد على المركز الأول في نتيجة شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات ، وتقدم ايمن موسى مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالتهنئة إلى الطالبة المتفوقة متمنياً لها مزيدا من النجاح والتفوق.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كرم أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/ 2023.

وأعرب الوزير عن سعادته لتخريج دفعة متميزة من الطلاب المتفوقين، وهنأهم على تفوقهم وجهدهم، مؤكدا سعى الوزارة الدائم من أجل تقديم تعليم متميز من خلال تطوير منظومة التعليم الفنى.

