فيتوريا يقرر متابعة المباريات المتبقية من الدوري

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم، استكمال سلسلة متابعة كافة المباريات.

واستقر البرتغالي علي متابعة كافة المباريات المتبقية من الدوري العام وكافة البطولات المحلية، وكأنها في اول انطلاق الدوري.

يأتي ذلك لمتابعة اللاعبين الاساسيين للمنتخب الوطني، واكتشاف عناصر جديدة شابة لتدعيم صفوف الفراعنة به في الفترة المقبلة.