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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يلتقي عددا من أعضاء المجمع المقدس

البابا تواضروس والانبا
البابا تواضروس والانبا باخميوس
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، ثمانية من أعضاء المجمع المقدس ومدير الديوان البابوي، الذين اطمئنوا على صحة قداسته، مقدمين التهنئة على تعافيه وعودته لممارسة مهامه الرعوية. وتمت خلال المقابلات عرض بعض الملفات الرعوية والإدارية لأخذ مشورة قداسة البابا فيها.

والتقى قداسة البابا في لقاءات منفردة على مدار اليوم، مع أصحاب النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر.

كما استقبل قداسته الأب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والمهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي بالقاهرة.

الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية البابا تواضروس المقر البابوي بالقاهرة مطران بورسعيد والأنبا إرميا الأسقف العام