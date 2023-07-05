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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الغربية تحصد المركزين الأول في التعليم التجاري والصناعي

أوائل الدبلومات الفنية
أوائل الدبلومات الفنية
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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن حصول أبناء المحافظة على مركزين ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري والتعليم الصناعي "إعداد مهني".

وحصلت الطالبة ايه ضياء قطب الحفناوي الطالبة بمدرسة الشهيد مجدي عبد الحميد أبو النعاس التجارية المشتركة بقرية تطاي مركز السنطة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري بنسبة ٩٩.٦%.

كما حصدت الطالبة علياء عطية إسماعيل، الطالبة بمدرسة الشين الثانوية الصناعية المهنية بنات، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الصناعي إعداد مهني تخصص تريكو، بنسبة ٨٩.٤ %.

وتقدم  محافظ الغربية بخالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل وأسرهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح فى مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به في الجد والاجتهاد، كما يتقدم المحافظ بخالص الشكر للعاملين بالمدرستين والإدارات التعليمية والمديرية على تميزهم وعلى جهدهم المبذول.

وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن الغربية قد حصلت للعام الثاني على التوالي على المركز الأول في التعليم التجاري بذات المدرسة الشهيد مجدي عبد الحميد أبو النعاس التجارية المشتركة بنهطاي.

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الأول على مستوى الجمهورية التربية والتعليم التعليم الصناعي الثانوية الصناعية