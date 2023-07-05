كيف ساهم المجتمع المدني في دعم الأسر الأكثر احتياجًا؟.. فيديو

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن المجتمع الأهلي كان له دور مهم للغاية خلال الفترة الماضية والحالية.

ولفت الدكتور طلعت عبدالقوي خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن 36 ألف جمعية أهلية تم توفيق أوضاعها من إجمالي 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية.

وأشار إلى أن تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان أمرا جديدا وغير مسبوقا، فضلا عن أنه تجربة فريدة وغير مسبوقة ليس على مستوى مصر فقط، بل مستوى المنطقة بأسرها، مردفا أن التحالف أنفق خلال 10 أشهر، 14 مليار جنيه على المواطنين الأكثر احتياجا على مستوى الوطن بصور مختلفة، سواء بتقديم مساعدات للأسر الأكثر الاحتياجا، مستهدفا 30 مليون مواطن مصري، كما تم تقديم 25 مليون كرتونة مواد غذائية، وعلاج 5 ملايين مواطن من خلال القوافل التحالف الوطني، وزراعة 120 ألف فدان لصغار الفلاحين بمحاصيل استراتيجية.

