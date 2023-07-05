«الرياضة» تنظم سلسة ندوات ثقافية بمراكز الشباب احتفالاً بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، ندوات ثقافية للشباب بمراكز الشباب احتفالاً بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، من خلال استضافة بعض الخبراء الاستراتيجيين، في إطار الخطة الشهرية للنادي الثقافي بمراكز الشباب بالمحافظات.

جاء ذلك بمشاركة أعضاء الأندية الثقافية بالمحافظات التالية "الجيزة : بمركز شباب الجيزة وقد حاضر بالندوة اللواء أركان حرب أشرف مظهر - خبير استراتيجي و محاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، وبمحافظة الشرقية، في مركز التنمية المجتمعية ببلبيس وقد أدار الندوة الدكتور محمد فريد الصادق، وبكفر الشيخ، في المركز الثقافي لمحافظة كفر الشيخ ،وقد قدم الندوة الدكتور طارق عمارة - عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والبحر الأحمر : بمركز شباب القصير ،وقد ألقى الندوة الدكتور ياسر خليل - مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بالبحر الأحمر، وشمال سيناء : بمركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش، وقد حاضر بالندوة الشيخ عزمي أبو مليح ، والدكتور سامح عطا - دكتور بجامعة سيناء ، مصطفى قطامش - رئيس الكيان الشبابي لطلاب تحيا مصر).

وتناولت الندوات، أهداف ثورة يونيو ، والوضع القائم قبل الثورة من جميع الاتجاهات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية، وعرض أهم الإنجازات على أرض الواقع من الناحية الصحية والبنية التحتية.

وكما ناقشت الندوات، دور القيادة السياسية في السير بخطوات متسارعة نحو إستكمال مسيرة التنمية والرخاء في كافة مناحي الحياة.

جدير بالذكر أن هذه الندوات تهدف إلى غرس قيم المواطنة في نفوس الشباب وتوعيتهم بالتحديات التي تواجه الوطن وتعريفهم بالدور الذي قامت به قواتنا المسلحة في تنمية ووضع خطة تطوير شاملة للنهوض بالوطن.