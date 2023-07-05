رئيس «فيفا» يهنئ مصر والمغرب بالتأهل لأولمبياد باريس 2024

قدم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التهنئة إلى منتخبي مصر والمغرب، بعد تأهلهما إلى منافسات أولمبياد باريس 2024.

وصعد منتخب مصر الأولمبي إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بعد عبوره منتخب غينيا في نصف النهائي بهدف دون رد، وبالتالي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كما تخطى المنتخب المغربي، نظيره المالي بركلات الترجيح، ليشارك في أولمبياد باريس 2024، ويواجه الفراعنة في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة حاليًا في المغرب.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «تهانينا للمنتخب المغربي الأولمبي بعد بلوغ نهائي كأس أمم أفريقيا وتأهله لأولمبياد باريس».

وتابع رئيس «فيفا»: «كما أقدم التهنئة للفراعنة بعد الفوز في نصف نهائي البطولة، وهي النتيجة التي ضمنت له التواجد في أولمبياد 2024».

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي، بنظيره المغربي يوم السبت المقبل في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا على ملعب الأمير مولاي عبدالله.