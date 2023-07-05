السفير الفلسطيني بمصر: إسرائيل تخصم خسائرها من أموالنا المحتجزة

قال السفير الفلسطيني بمصر دياب اللوح إن إسرائيل تخصم من أموال الضرائب الفلسطينية التي تحجزها بشكل غير قانوني، قيمة الخسائر التي تتعرض لها المنشآت والمواطنين الاسرائيليين جراء عمليات المقاومة.

وأوضح اللوح في لقاء مع الصحفيين أن اسرائيل تعتمد على قرارات محكمة لخصم هذه الخسائر من المقاصة الفلسطينية، ما يزيد من الضغط المالي على السلطة الفلسطينية التي تعاني من نقص في الموارد.

وأكد اللوح أن هذا المطلب مهم للقيادة الفلسطينية التي طالبت باستعادة اموالها المحتجزة لدى إسرائيل، وفقا لما قاله الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية. وقال إن هذه الأموال ضرورية لتمكين الحكومة الفلسطينية من تقديم خدمات حيوية تليق بالشعب الفلسطيني.