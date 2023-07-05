إيهاب توفيق: إجراءات قانونية ضد من نشروا أخبار وهمية عني

نفى المطرب إيهاب توفيق قيامه بإحياء حفل غنائى عقب وفاة صديقه المطرب علاء عبد الخالق الذي توفي فى الساعات الأولى من صباح يوم أمس الثلاثاء.

نشر إيهاب توفيق فيديو له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى والصور الشهير " إنستجرام" وعلق على الفيديو قائلا: " أنا أصور الفيديو لنفي الخبر الذي جاء أمس ، بعد وفاة أخي وصديقي علاء عبد الخالق، أنه بعد الدفن ذهبت إلى حفلة. على الشاطئ الشمالي في نفس الليلة ، هذا ليس صحيحًا على الإطلاق. والصور التي قامت بتحميلها بعض المواقع المزيفة هي من حفلة بتاريخ 6/30. أطلب منهم حذف هذه الأخبار تمامًا ، وإلا سأتخذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم الذين ينكرون حقي ، والأخبار الوهمية التي ساعدوا في نشرها عني.

و تابع :" مقطع فيديو لتوضيح أكاذيب بعض المواقع الإخبارية بخصوص إحياء حفلة يوم وفاة أخي وصديقي علاء عبد الخالق رحمه الله "

يشار الى ان إيهاب توفيق تعرض لموجة من الانتقادات ، بعد أن نشر صور له في حفلته الأخيرة في العلمين الجديدة قبل أيام قليلة من وفاة الفقيد ، لكن البعض ادعى أنها كانت في نفس يوم وفاة صديقه علاء عبد الخالق الامر الذى دفع البعض الى الهجوم على ايهاب توفيق

يذكر ان عزاء الفنان الراحل علاء عبد الهالق يقام اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد