مريم أولى الدبلومات الفنية بالقليوبية: أتمنى أن أصبح أخصائية تغذية

حصلت الطالبة مريم محمود، على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 464 من 540 بنسبة 85% قسم تصنيع غذائي بمدرسة مسطرد الفنية المتقدمة الزراعية نظام 5 سنوات.

وقالت مريم، إنها فوجئت باتصال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتهنئتها بحصولها على ذلك المركز، وأنها كانت في غاية السعادة هي وأسرتها.

وأكدت أنها ستلتحق بكلية الزراعة جامعة عين شمس، لأنها تتمنى أن تكون اخصائية تغذية، لأنها تعشق ذلك المجال، لافتة إلى أنها كانت تعتمد في مذاكرتها على الدروس الخصوصية والكتب المدرسية.

وأضافت مريم أنها كانت تداوم على المذاكرة 7 ساعات يوميا، مع تنظيم الوقت والمواد الدراسية، منوهة بأن أسرتها كانت تثق فيها وتدعمها ويتنبأون بتفوقها.

وقدمت نصيحة لجميع الطلاب للتفوق وهي أن يذاكروا منذ بداية الدراسة ولا يعتمدون على الغش.

وحققت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قطاع التعليم الفني، مركزين على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 والتي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحققت طالبتان بمدرسة مسطرد الفنية المتقدمة الزراعية نظام الخمس سنوات بمسطرد المركزين الأول مكرر على التعليم الزراعي شهادة الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام 5 سنوات.

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حصول طالبتين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وهما

الطالبة أية حمدي عيد وحصلت على مجموع 464 من 540 بنسبة 85.9% قسم تصنيع زراعي وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

والطالبة مريم محمود حسن بمجموع 464 من 540 بنسبة 85% قسم تصنيع غذائي وحصلت على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية.