التربية النوعية بسوهاج تستقبل زيارة لجنة الأعلى للجامعات لتقييم نسب التطوير وحجم الإنجازات

استقبل الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة قطاع التربية النوعية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك فى إطار زيارتهم الدورية لكلية التربية النوعية لمتابعة خطة التطوير وحجم الإنجازات التى تحققت منذ افتتاحها، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لمياء شعبان عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ضمت اللجنة كلا من الدكتورة ماجدة محمد عبد العزيز خبير الإعلام بلجنة القطاع، والدكتور محمد سعيد أحمد عميد كلية التربية النوعية بجامعة قنا، والدكتور وجدي رفعت فريد عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.

ورحب الدكتور مصطفي عبد الخالق، بزيارة أعضاء اللجنة للجامعة، والتى تمثل حافزاََ مهماََ ودفعة قوية للأمام لمواصلة الجهود التى تبذلها الكلية لتحقيق خطتها التطويرية وتحسين مخرجات العملية التعليمية، وتقديم كوادر متخصصة فى عدد من المجالات الهامة لخدمة المجتمع، مؤكدًا على أن إدارة الجامعة لا تألو جهدًا في تقديم كافة أنواع الدعم، وتوفير التيسيرات اللازمة وتلبية جميع متطلبات العملية التعليمية التي تحتاجها الكلية، لتقديم رسالتها على الوجه الأمثل.

وقالت الدكتورة لمياء شعبان، أن اللجنة أجرت جولة داخل مبني الكلية للوقوف على الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة بها، حيث تفقدت أقسام الكلية والمعامل ونماذج مختلفة من المشروعات الطلابية المميزة، إلى جانب التوجه إلى الورش التدريبية الخاصة بأقسام الاقتصاد المنزلي، التربية الفنية والتربية الموسيقية، مشيرة إلى إعجاب اللجنة بالمواهب الطلابية الواعدة سواء الفنية أو الغنائية.