تعليم شمال سيناء يبحث تطوير البنية الرياضية للمدارس الرسمية

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اجتماعاً لمناقشة آليات تنفيذ تطوير البنية الرياضية للمدارس الرسمية والمتميزة للغات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .



تناول الاجتماع الاتفاق وتحديد المدارس التي سيجري التنفيذ بها كما جري تحديد المسؤوليات لكل من هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء وإدارة التخطيط بالمديرية وإدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات عقد الاجتماع بحضور المهندس غريب حسن رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالعريش وعبد العزيز مطر مدير إدارة التخطيط ومحمد عبد الله العلاقمي مدير إدارة المدارس الرسمية للغات .

كما شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني البروفة النهائية لحفل ختام العام الدراسي وافتتاح موسم الأنشطة الصيفية والتى يشرف عليها حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية المشرف العام وتوجيه عام الموسيقى حنان صبري موجه عام وتوجيه عام الصحافة إخلاص ظريف وتوجيه عام التربية المسرحية آيات محمد وموجه أول التربية الفنية ميرفت فهمي.