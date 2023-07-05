السفير الفلسطيني بمصر: إسرائيل تستولي على موارد الشعب وتمارس سياسات عدوانية بحق الأسرى

أكد السفير الفلسطيني بمصر دياب اللوح، أن اسرائيل تستولي على موارد الشعب الفلسطيني وتمارس سياسات عدوانية وعصبية بحق الأسرى والمعتقلين والشهداء وذويهم.

وقال “اللوح” في لقاء للصحفيين إن اسرائيل تحتل أراضي فلسطينية وتصادر موارد طبيعية فلسطينية بقيمة تزيد على ثلاثة أو أربعة مليارات دولار سنويا، مشيرا إلى أن فلسطين لا تحتاج إلى أي دعم مالي لو استفادت من مواردها الطبيعية.

وأضاف أن اسرائيل تخالف اتفاق باريس الاقتصادي وتحجز على أموال الضرائب التي تجبى عن البضائع التي تدخل الى الأراضي الفلسطينية، مما يؤدي إلى تدهور الوضع المالي للسلطة الفلسطينية التي لم تعد قادرة على تسديد رواتب موظفيها بشكل كامل.

وانتقد اللوح قرارات إسرائيل بمصادرة أموال الاسرى والشهداء وذويهم، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مشيرا إلى أن اسرائيل تستهدف المقدسيين بشكل خاص وتداهم بيوتهم وتصادر ممتلكاتهم.

وأعرب عن استنكاره للإجراءات التعصبية التي اتخذها وزير الأمن الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين، مثل حرمانهم من المؤن والعلاجات والزيارات، وقال إن هذه الممارسات لم تحصل في تاريخ المواجهة بين الفلسطينيين وإدارات السجون.