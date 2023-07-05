رسميًا.. إنتر ميلان يحصن مدافعه بعقد حتى 2028

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، تحصين مدافعه من أعين الأندية الأوروبية الكبرى، التي ترغب في التعاقد معه، بعقد جديد يمتد حتى عام 2028.

وأوضح الموقع الرسمي لنادي إنتر ميلان، في بيان: «يمكننا الإعلان عن توصلنا لاتفاق مع أليساندرو باستوني، على تمديد عقده مع النادي، المدافع مدد عقده حتى صيف 2028».

كان عقد باستوني ينتهي في يونيو 2024، ولكنه قرر التمديد الآن ليحصنه إنتر ميلان من أعين الأندية الأوروبية من خارج الدوري الإيطالي، التي تسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

باستوني منذ انضمامه للإنتر في 2017، انتقل على سبيل الإعارة لأندية أتالانتا وبارما، ليعتمد عليه المدرب أنطونيو كونتي وكذلك خليفته سيموني إنزاجي، بداية من 2019.

وصلت قيمة اللاعب صاحب الـ24 عامًا السوقية إلى 60 مليون يورو، لكن الإنتر رفض العروض المقدمة لضمه، ليجدد عقده ويعلن في بيان رسمي استمراره حتى 2028.

وشارك باستوني في 164 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة مع النيراتزوري.

كان إنتر ميلان، أعلن خلال الأيام القليلة الماضية رحيل اثنين من مدافعيه ميلان سكرينيار ودانيلو دي أمبروزيو، بعد نهاية عقديهما مع النادي.