برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الدور الاول للعام الدراسى 2022/2023.

أتاحت الوزارة عبر موقعها الرسمي رابط للحصول على النتيجة، ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجته برقم الجلوس من خلال الرابط التالى:

https://nategafany.emis.gov.eg

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد اليوم نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٦٤.٤٧٪، خلال المؤتمر الصحفى الذى تم عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.