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الخميس 06 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الدور الاول للعام الدراسى 2022/2023.

أتاحت الوزارة عبر موقعها الرسمي رابط للحصول على النتيجة، ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجته برقم الجلوس من خلال الرابط التالى:

https://nategafany.emis.gov.eg

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد اليوم نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٦٤.٤٧٪، خلال المؤتمر الصحفى الذى تم عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهادة الدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات نتيجة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني