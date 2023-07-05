طالبتان تحصلان على المركز الأول في نتيجة الدبلومات الفنية بالقليوبية

حققت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قطاع التعليم الفني، مركزين على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 والتي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

حققت طالبتان بمدرسة مسطرد الفنية المتقدمة الزراعية نظام الخمس سنوات المركزين الأول مكرر على التعليم الزراعي شهادة الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام 5 سنوات.

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حصول طالبتين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 هما

الطالبة أية حمدي عيد وحصلت على مجموع 464 من 540 بنسبة 85.9% قسم تصنيع زراعي وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

والطالبة مريم محمود حسن بمجموع 464 من 540 بنسبة 85% قسم تصنيع غذائي وحصلت على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية.

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة للطالبتين متمنيا لهن دوام التفوق والتقدم واستكمال الاجتهاد والتميز خلال مراحل الدراسة المقبلة.