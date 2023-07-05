بعد الرحيل عن طنطا.. 3 أندية تتصارع على ضم بومبا

دخل محروس إبراهيم الشهير بـ"بومبا"، دائرة اهتمام عدة أندية ترغب في التعاقد معه بعد رحيله عن طنطا، عقب نهاية الموسم المنقضي.

ترغب أندية بروكسي وبايونيرز وبورتو، بخلاف عدة أندية أخرى، في الحصول على خدمات لاعب طنطا السابق، نظرا لما يمتلكه من قدرات فنية كبيرة وخبرات تؤهله لصناعة الفارق مع أي فريق يدافع عن ألوانه.

وأعلن بومبا رحيله عن صفوف طنطا، موجها الشكر إلى جماهير أبناء السيد البدوي، على دعمهم للفريق خلال الموسم المنقضي.

وقال بومبا في بيان رسمي: "إلى مشجعي ومسئولي نادي طنطا الرياضي، أود أن أعبر عن امتناني وتقديري للقاعدة الجماهيرية الكبيرة لنادينا الحبيب نادي طنطا الرياضي على الفترة الرائعة التي قضيتها في النادي. أتمنى لهم التوفيق والنجاح في رحلتهم للوصول إلى الدوري الممتاز".

وأضاف: "أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني وأعضاء مجلس الإدارة على الجهد المبذول وتعاونهم معي طوال الفتره الماضية".

وأتم: "كم هي لحظات صعبه للفراق ولكن هي سنة الحياه وربما سيكون لنا لقاء اخر يوما ما فنحن في خدمة نادينا العريق دائما، وأتمنى من الله التوفيق لكم ولي في خطوتي القادمة".

وفشل فريق طنطا في التأهل للدوري الممتاز، بعدما فقد بطاقة التأهل بفارق نقطة عن بلدية المحلة.