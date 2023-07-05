أهالي جنين يشيعون شهداء العملية العسكرية الإسرائيلية.. صور

شيع سكان مخيم جنين الفلسطيني، اليوم الأربعاء، جثامين شهداء العملية العسكرية الإسرائيلية التسعة الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا.

موكب التشييع انطلق في عدد من المحافظات الفلسطينية، بداية من مستشفى جنين الحكومي الفلسطيني، حيث تم حمل الشهداء على أكتاف المواطنين الفلسطينيين، بعد أن تم إلقاء النظرة الأخيرة عليهم قبل مواراتهم الثرى.

وردد المشيعون هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، بعد أن أسفرت العملية عن تدمير عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين، واستشهاد عدد كبير منهم.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاولت اقتحام مخيم جنين بحجة وجود مطلوبين أمنيًا داخل أحد المساجد بالمخيم، ما أسفر عن مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.