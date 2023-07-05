الصين تشدد التدقيق على المأكولات البحرية اليابانية بسبب مفاعل "فوكوشيما"

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، اعتزامها تكثيف عمليات التدقيق على واردات المأكولات البحرية من اليابان، وذلك في أعقاب إعلان اليابان خطتها لإطلاق المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما" النووية في البحر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن حقيقة ودقة البيانات بشأن خطة اليابان للتصريف الآمن للمياه لم يتم إثباتها، مشيرًا إلى أن تأثير المياه على المدى الطويل على سلامة الغذاء وصحة الناس غير واضح، وذلك حسبما أوردت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

وتابع أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خطة اليابان لم يتمكن من تهدئة الأصوات المعارضة في اليابان وخارجها، مضيفًا أن الشعب الصيني لديه مخاوف قوية وأن كافة الإدارات الصينية ذات الصلة ستكثف مراقبة البيئة البحرية والتفتيش والحجر الصحي للمأكولات البحرية من اليابان.

وتأتي التصريحات بعدما أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس تقريرًا عن مراجعتها لخطة اليابان لإطلاق المياه، ويفيد التقرير بأن الخطة تتماشى مع معايير السلامة الدولية.