رسميًا.. لويس إنريكي مديرًا فنيًا لـ"باريس سان جيرمان"

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، تعيين الإسباني لويس إنريكي مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للفرنسي كريستوف جالتيير.

جاء إعلان باريس سان جيرمان، تولي لويس إنريكي مهمة القيادة الفنية للفريق، بعد ساعات من فسخ تعاقد النادي مع جالتيير بالتراضي بعد توليه المسئولية لمدة موسم واحد.

كشف نادي باريس سان جيرمان عن توقيع إنريكي لمدة موسمين لتدريب الفريق، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه النادي الباريسي مساء اليوم الأربعاء.

وربطت تقارير صحفية، عدة مدربين بتدريب باريس سان جيرمان، على رأسهم الألماني يوليان ناجلسمان، قبل أن يتوصل النادي الفرنسي لاتفاق مع إنريكي لتولي المهمة.

وتعد آخر مهمة تدريبية للإسباني إنريكي، تدريب منتخب إسبانيا، حينما ودع معه بطولة كأس العالم 2022 بقطر من دور ثمن النهائي على يد منتخب المغرب، بعد الخسارة بركلات الترجيح.

سبق للويس إنريكي، (53 عامًا)، تدريب روما الإيطالي، سيلتا فيجو، وبرشلونة الإسبانيين، قبل أن يتولى تدريب منتخب إسبانيا منذ 2018، تخللها فترة ابتعاد عن التدريب بسبب وفاة ابنته.