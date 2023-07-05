الأحد.. "نازك الملائكة رمز الثقافة العربية" ندوة بمكتبة القاهرة

تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ندوة بعنوان "نازك الملائكة رمز الثقافة العربية لعام 2023"، في الخامسة من مساء الأحد المقبل، بمقر المكتبة في الزمالك.

يتحدث في الندوة كل من: الكاتب ياسر عثمان، المدير العام لمكتبة القاهرة الكبرى، والشاعرة اللبنانية تغريد فياض، والناقدة الدكتورة نوران فؤاد، عضو المجلس الأعلى للثقافة، والتي تتحدث عن مدرسة نازك الملائكة الشعرية ومواطن الجمال في شعرها الرائد، والدكتور عمرو شحاتة، والناقد الأدبي الدكتور شريف الجيار، رئيس لجنة العلاقات الدولية باتحاد كتاب مصر، والذي يتحدث عن نازك الملائكة وحداثة القصيدة العربية، والناقد والمترجم الشرقاوي حافظ، عضو مجلس إدارة نادي أدب مصر الجديدة، والذي يتحدث عن نازك الملائكة بين التنظير والشعر، والشاعرة د. ثريا العسيلي، والتي تتحدث عن نازك الملائكة وشعر التفعيلة.

كما يتحدث الكاتب الصحفي عيد عبدالحليم، رئيس تحرير مجلة أدب ونقد، ورئيس القسم الثقافي والفني بجريدة الأهالي، عن البعد الاجتماعي في شعر نازك الملائكة، واللواء دكتور أحمد الشحات، الملحق العسكري الأسبق للسفارة المصرية في لبنان، عن العلاقات الثقافية المصرية اللبنانية، والكاتبة منال رضوان، التي تتحدث عن نازك الملائكة بين فرات ونيل.. مسيرة فارقة.

وتختتم الندوة بأمسية أدبية شعرية وفنية، يشارك فيها شعراء وفنانين وأدباء من مصر ولبنان ومختلف الدول العربية.