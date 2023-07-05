



كلف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أحدى مؤسسات المجتمع المدني بتحمل كافة النفقات المتعلقة بدراسة الطالبة ندي عبد الباقي الحاصلة علي المركز الأول دبلوم تجاري على مستوى الجمهورية.

محافظ بورسعيد : تحمل تكاليف الدراسة الجامعية للأولى على الدبلومات

ووجه المحافظ المؤسسة بتقديم كافة الإمكانات التي توفر للطالبة التفوق الدائم بشكل مستمر وتوجيه كافة أوجه الدعم للأسرة بأكملها، لأنها استطاعت رغم الظروف تحدي كافة المعوقات وتقديم نموذج ناجح للمجتمع البورسعيدي.

كان محافظ بورسعيد قد هنأ الطالبة، متمنيا لها مزيد من النجاح والتفوق في حياتها الدراسية والمهنية القادمة،

وأعرب عن فخره بما حققته الطالبة من مركز متقدم على مستوى الجمهورية خلال امتحانات دبلوم الدراسة الفنية التجارية، وبهذه النماذج المشرفة من شباب بورسعيد والذين دوما يرفعون اسم المحافظة عاليا في مختلف المجالات.