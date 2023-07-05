محافظ بورسعيد يهنئ الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية فى الدبلومة الفنية

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الطالبة ندي عبدالباقي أحمد، بمدرسة زينب الكفراوي الثانوية التجارية للبنات، والحاصلة على المركز الاول على مستوي الجمهورية في شهادة الدبلوم الفنية التجارية بنظام 3 سنوات لعام 2023.

وتمنى “الغضبان” للطالبة مزيد من النجاح والتفوق في حياتها الدراسية والمهنية القادمة، معربا عن فخره بما حققته الطالب من مركز متقدم على مستوى الجمهورية خلال امتحانات دبلوم الدراسة الفنية التجارية، وبهذه النماذج المشرفة من شباب بورسعيد والذين دوما يرفعون اسم المحافظة عاليا في مختلف المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية من خلال التدريب والتأهيل المستمر للطلاب خلال وبعد فترة الدراسة، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني والاستفادة من خريجيه في العديد من المجالات.