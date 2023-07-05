ناد سعودي يقدم عرضًا للحصول على خدمات فان دايك

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، مطلوب في أحد أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن نادي اتحاد جدة، قدم عرضًا للحصول على خدمات فان دايك، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وبحسب الصحفي آرون دومينجيز، الذي نشر على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأن نادي الاتحاد السعودي يرغب في تدعيم صفوف العميد، بالتعاقد مع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وشدد دومينجيز، على أن إدارة نادي اتحاد جدة، قدمت عرضًا للتعاقد مع فان دايك في الصيف الجاري، وذلك لتعويض غياب النجم المصري أحمد حجازي، الذي تعرض لإصابة في الركبة بقطع في الرباط الصليبي في نهاية الموسم الماضي، ليغيب على إثرها لفترة طويلة تمتد حتى لبداية الموسم المقبل 2023-2024.

وكان اتحاد جدة، نجح في إبرام صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع الفرنسيين كريم بنزيما من ريال مدريد الإسباني ونجولو كانتي من تشيلسي الإنجليزي، والبرتغالي فيليبي جوتا من سيلتيك الإسكتلندي.