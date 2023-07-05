الرئيس التنفيذي لتويتر تكسر الصمت بشأن حدود القراءة للمنصة

ردا على قرار مثير للجدل لمنصة تويتر عن فرض قيود قراءة مؤقتة على مستخدميها، قالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية المعينة مؤخرا في تويتر، في تغريدة على تويتر، أيدت ياكارينو بشدة هذا الإجراء، ووصفته بأنه "خطوة كبيرة" و "ذات مغزى". وكتبت ياكارينو "عندما يكون لديك مهمة مثل إدارة تويتر، فأنت بحاجة إلى اتخاذ خطوات كبيرة لمواصلة تعزيز النظام الأساسي. هذا العمل مفيد ومستمر ". ثم قدمت رابطا لصفحة قالت إنها تقدم "مزيدا من المعلومات حول عملنا لضمان أصالة قاعدة مستخدمينا".

وأضافت الصفحة، المدونة تحت عنوان "تحديث حدود الأسعار على تويتر" أنه لمصداقية وضمان قاعدة مستخدمي النظام الأساسي، علينا اتخاذ تدابير حازمه لإزالة البريد العشوائي والروبوتات من نظامنا الأساسي".

وقالت ياكارينو إن اجراءات فرض حدود الاستخدام مكنت مهندسي تويتر من "اكتشاف وإزالة برامج الروبوت وغيرها من الجهات الفاعلة السيئة التي تضر بالمنصة"، معربة عن أن "أي إشعار مسبق بشأن هذه الإجراءات كان سيسمح للجهات والأشخاص السيئين بتغيير سلوكهم لتجنب اكتشافهم".

واكد المنشور أن الشركة تعمل على منع حسابات الروبوت من إلغاء بيانات تويتر العامة للأشخاص لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وهو يعد قرار و مصدر قلق لمالك تويتر الملياردير إيلون ماسك ، وأيضا لضمان منع "التلاعب بالأشخاص والمحادثات على المنصة بشتي الطرق".

وقالت تويتر إن القيود تؤثر حاليا على "نسبة صغيرة من الأشخاص الذين يستخدمون المنصة"، مؤكدة إصدار تحديث عند انتهاء العمل.

وأعلن ماسك حدود القراءة لمستخدمي تويتر في عطلة نهاية الأسبوع، قائلا إنهم كانوا بحاجة إلى معالجة "المستويات القصوى من جمع البيانات والتلاعب بالنظام". وتلزم القيود الحسابات التي تم التحقق منها على قراءة 10000 منشور في اليوم، والحسابات التي لم يتم التحقق منها على 1000 في اليوم، والحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها إلى 500 في اليوم. وتعني التغييرات إلى أنه من الضروري على المستخدمين تسجيل الدخول لعرض إصدار الويب من تويتر، وذلك بحسب موقع ديجيتال تريندز.