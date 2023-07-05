9 أعوام إنجازات.. صرف 56.5 مليار جنيه لمساندة المصدرين.. وإتاحة 11359 فرصة تصديرية بـ7470 مليون دولار

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عن نجاح الحكومة في صرف كافة المبالغ الواردة لصندوق تنمية الصادرات، من وزارة المالية والجهات الأخري فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 56.5 مليار جنيه نقدًا خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة.

وقال “سمير” أنه تم عمل دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتي لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها، ودراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات، ودراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الأعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.

وأوضح الوزير، أنه تمت صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية في 1/7/2016، وكذلك في 1/7/2019، وأيضًا في 1/7/2020 ليراعي المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة، وضم منتجات جديدة لقائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج مثل الدواء، والسيراميك، والسيارات، والصناعات المغذية، وبعض المنتجات الكيماوية، والكمامات والقفازات، وزهور القطف، ومستلزمات الملابس.

و أشار إلي صرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين وفقا للقواعد التى أقرها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وصياغة وتنفيذ آليات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين تشمل التسويات الضريبية، وصرف نقدي بنسبة 30% من إجمالي مستحقات الشركات عن مشحونات ما قبل 30/6/2019، ومبادرة سداد المتأخرات وتشجيع الاستثمار المباشر، وتسوية المستحقات مقابل أراضي صناعية، وصرف مستحقات صغار المصدرين، ومبادرة السداد الفوري.

و فيما يتعلق بجهود جهاز التمثيل التجاري، قال وزير التجارة والصناعة، نجح الجهاز في إتاحة 11359 فرصة تصديرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو 7470 مليون دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات أهمها خضروات وفواكه طازجة ومجمدة، وإتاحة 2171 مناقصة دولية خارجية.

و استطاع الجهاز التعامل مع 76543 طلب ترويج واستعلام تجارى وتوفير بيانات تتعلق بالتصدير، وتوفير عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية المشـتركة بقيمه تقديرية 28.12 مليار دولار فـي مجالات البنيـة التحتيـة والغزل والنسيج، والطاقة الجديدة والمُتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا والميثانول.

ساهم التمثيل التجاري، في المشاركة في الترتيب في عدد من الفعاليات والمناسبات الإقتصادية والتجارية لعدد 3515 زيارة، والمشاركة في الترتيب للمشاركة المصرية في المعارض الدولية خارج مصر وإيفاد بعثات مشترين لزيارة المعارض الدولية داخل مصر باجمالى نحو 1098 معرض، وإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتمثيل التجارى بعد تحديثه والذي يضم 638 شركة مصرية حتى الآن.

علي جانب آخر، تولي التمثيل التجاري، مهام المفوض العام للمشاركة المصرية في فعاليات "اكسبو دبي 2020" الذي أقيم عام 2021، ودعم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الاخضر والطاقة مما جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الهيدروجين الأخضر فأثمر ذلك عن توقيع شركة Renew Power الهندية اتفاق إقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس يقيمه 7،8 مليار دولار، وقيام مجموعةH2 Industries الألمانية بدراسة الجدوى الخاصة بإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين باستثمارات تبلغ حوالى 3 مليار دولار.

وعمل الجهاز علي تعزيز استراتيجية الدولة بشأن تطوير قطاع النقل بتنسيق التعاون مع سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا للاستفادة من تجربتهم في مجالات الشحن البحري والصناعة اللوجيستي ورقمنه الموانئ.

وايضا الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة وجذب رؤوس الأموال العالمية، وإطلاق مبادرة روابط الأعمال المصرية الأفريقية الموجهة إلى دول وسط وغرب أفريقيا، في خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية، وذلك بالتعاون مع التجاري وفا بنك.