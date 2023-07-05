روسيا: العملية الخاصة ستنتهي إذا توقف الناتو عن شحن الأسلحة إلى أوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن العملية العسكرية الخاصة ستنتهي في غضون عدة أيام إذا توقفت الولايات المتحدة وأتباعها عن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وأضاف ميدفيديف، ردا على سؤال من وكالة تاس الروسية: "إذا أوقف الناتو، وفي المقام الأول الولايات المتحدة وحلفاؤها، شحن الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، فستنتهي العملية العسكرية الخاصة في غضون عدة أشهر؛ وإذا توقفوا عن شحن أسلحتهم الآن، فإن العملية الخاصة ستنتهي في غضون أيام فقط".

وتابع: "في الواقع، أي حرب، حتى الحرب العالمية، يمكن أن تتوقف بسرعة كبيرة، إما إذا تم التوقيع على معاهدة سلام أو إذا فعل المرء ما فعلته الولايات المتحدة في عام 1945، عندما استخدمت أسلحتها النووية وقاذفاتها لمدن يابانية - هيروشيما وناجازاكي. لقد أنهوا بالفعل حملة الحرب في ذلك الوقت، وبتكلفة بحياة ما يقرب من 300000 مدني".

في غضون ذلك، أكد المسؤول أن الجيش الروسي يقوم بدور "بطولي" رغم أنه "يواجه مشاكل معينة".