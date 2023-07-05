رئيسة الوزراء الإيطالية: مواقف بولندا وإيطاليا بشأن المهاجرين لا تتعارض

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، إن مواقف بولندا وإيطاليا بشأن المهاجرين لا تتعارض.

جاء ذلك عقب اجتماع "ميلوني" اليوم الاربعاء في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، الذي يأتي بعد أن عارضت بولندا والمجر اتفاقا حول ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء في المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي.

وحول هذه المعارضة، قالت "ميلوني" في مؤتمر صحفي بوارسو: "لا يمكنني أبدًا الشكوى من أولئك الذين يدافعون عن مصالحهم الوطنية، إنني معجبة بالقوة التي أظهرها "مورافيسكي" في الدفاع عن مصالح بولندا".

وأضافت: "لا يوجد خلاف لأننا نعمل على كيفية وقف الهجرة غير الشرعية، وليس على كيفية إدارة الأمور عندما يصل المهاجرون إلى أوروبا".

وأشارت "ميلوني" إلى أنها "تحترم فرضية استشارة المواطنين بشأن قضية حساسة لأمن الأمة، هناك تغيير تدريجي في وتيرة (الهجرة) في المجلس الأوروبي، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى إيطاليا".

وأضافت: "نعلم أنه يمكننا الاعتماد على الموقف البولندي من هذا، سنواصل العمل معًا لإيجاد حلول فعالة للجميع".