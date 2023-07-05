رئيس أساقفة شيكاغو يلتقي كبير الكنيسة الكاثوليكيّة الأوكرانية

أجرى الكاردينال بليز كوبيش رئيس أساقفة شيكاغو، زيارة تضامن إلى أوكرانيا، حيث التقى كبير الكنيسة الكاثوليكيّة الأوكرانيّة المونسيور سفياتوسلاف شفشوك، كما زار الكاردينال منطقتَي إربين وبوتشا.

تضمن الحديث حول مساعدة أوكرانيا وشفاء جراح الحرب وتحدث الكاردينال مع المونسنيور “شفشوك ” عن الأولاد، ومشاكل التعليم التي سبّبتها الحرب والطريقة التي يمكن من خلالها للمُعالجين النفسيّين الأميركيّين مساعدة الأوكرانيّين المجروحين.

قال رئيس أساقفة شيكاغو: “لقد كنتُ شاهِداً على قوّة أوكرانيا كأمّة”، مُشيراً إلى مفاجأته حيال “صلابة الأوكرانيين الذين لا يسمحون بأن يُصبحوا ضحايا الإرهاب الروسي”.

من ناحيته، شكر المونسنيور “شفشوك” الكاردينال على زيارة التضامن قائلاً: “نحن ممتنّون لكون الكاردينال كوبيش شاهِداً وصوتاً لأوكرانيا أمام المجتمع الأميركي والأساقفة مع اقتراب الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، وصوتاً لأوكرانيا التي تُعاني منذ زمن طويل أمام الأب الأقدس في روما والكنيسة الكاثوليكيّة الجامعة”.