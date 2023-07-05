أبو الغيط يهنئ الجزائر بعيد الاستقلال الـ61

بعث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، برقية اليوم الأربعاء إلى كل من رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، للتهنئة بمناسبة الذكرى الـ61 لعيد الاستقلال والشباب الجزائري، والذي يصادف يوم 5 يوليو من كل عام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي، بأن "أبو الغيط" أكد على أن هذه الذكرى عزيزة على قلب كل مواطن جزائري وعربي، لما تحمله من معانٍ عظيمة في العزة والكرامة والتضحية في سبيل نيل الاستقلال وبناء الوطن.

وشدد على حرص الجامعة العربية على التعاون الوثيق مع الجزائر في كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب الجزائري وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتطوير آليات عمله لخدمة القضايا العربية المشتركة.