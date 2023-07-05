الرّوم الأرثوذكس بالعراق : ما حدث فى السويد إساءة للمسيحيين قبل المسلمين

عبّر متروبوليت بغداد والكويت وتوابعهما للرّوم الأرثوذكس المطران غطّاس هزيم عن رفضه الإساءة للقرآن على ضوء ما حصل في السّويد في عيد الأضحى.

وقال هزيم في بيان نشرته المطرانيّة: "ما كانت المسيحية المشرقيّة في يوم ما غريبة عن بيئتها أو خائنة لها، وقد تعايشت مع الأديان السّماويّة مذ بزوغها إلى الآن وشاركتها في بناء حضارة مشتركة للمنطقة. فما يحدث اليوم في العالم من اضطهاد ممنهج وبطرق شتّى لهذه الأديان ومبادئها السّماويّة، إنّه انحراف أخلاقيّ يهدّد العائلة والدّين والمجتمع "إنّما الأمم أخلاقها فإن ذهبت ذهبوا"، وما طالعتنا به الأخبار في يوم الأضحى المبارك في مملكة السّويد من إساءة للقرآن الكريم وإحراقه لهو من ضمن اضطهاد أعمّ.

وتابع نحن كنيسة الرّوم الأرثوذكس الأنطاكيّة في العراق نستنكر ونرفض هكذا عمل الّذي فيه إساءة الى الدّين الإسلاميّ الحنيف، كما ندين السّماح بهذه الأعمال الّتي لا تعبّر عن الحرّيّة وأهمّيّتها إنسانيًّا، إنّما إساءة وتهجّم ومساس بعقيدة الآخر وبالتّالي أصبحت جريمة يعاقب القانون عليها. فالإساءة لأحد الرّموز الدّينيّة في دين ما يمسّ كافّة الأديان وما السّماح بهذا إلّا دلالة على ما يحاك للأديان السّماويّة.

وأكد إنّ هذا العمل المشين الّذي حصل في مملكة السّويد مرفوض بالمطلق ونعتبره إساءة لمسيحيّي هذه الدّيار ولمسلميها الّذين عاشوا فيها جنبًا إلى جنب منذ قرون، وصنعوا فيها حضارة تميّزت بالشّراكة الحقيقيّة ونقلت إلى العالم الغربيّ التّراث الإنسانيّ وزادت عليه.

واشار الى ادانته كلّ تطرّف وتكفير داعيا دول العالم لعدم دعمه تحت أيّ شعار كان، وبثّ روح المحبّة والألفة بين جميع النّاس ليعمّ الخير والسّلام."