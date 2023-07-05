جامعة العريش تبدأ برنامج التدريب الصيفي للطلاب

بأت جامعة العريش فعاليات التدريب الصيفى لطلاب الجامعة والطلاب قاطنى شمال سيناء.

يأتي ذلك فى إطار سعى الجامعة لتوفير الأدوات اللازمة لتدريب ورفع مهارات طلاب الجامعة وقاطنى شمال سيناء والتوعية بمتطلبات سوق العمل وتكنولوجيا المعلومات ، وبناءاً على البروتوكولات التى وقعتها الجامعة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة فى هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات ITIDA والمعهد القومى للاتصالات NTI ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI .



حيث اشتملت مسارات التدريب الصيفى المقدمة لطلاب الحاسبات والمعلومات والهندسة على الشبكات وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وانترنت الاشياء ، مقدمة عن طريق هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات ITIDA و المعهد القومى للاتصالات NTI وينتهى التدريب فى هذه المسارات باختبار وشهادة دولية مرتبطة بالشركات العالمية العاملة فى ه‍ذه المجالات.



جدير بالذكر أن القبول بهذه المنح يلقى منافسة كبيرة على مستوى الجمهورية ، وأنه بناءا على البروتوكول الموقع بين الجامعة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تم قبول كافة الطلاب المتقدمين لهذه المنح من طلاب الجامعة وقاطنى شمال سيناء لرفع المهارات والخبرات و تهيئة الطلاب و شباب سيناء على متطلبات و احتياجات سوق العمل.

