ضمن "حياة كريمة".. محافظ أسوان يتابع معدلات التنفيذ بـ27 من المشروعات الجارية بكوم أمبو

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة)، مشددًا على تكثيف الجهود المبذولة، وإستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات والمشكلات أولًا بأول من أجل رفع معدلات الإنجاز والإنتهاء من أعمال التشطيبات بالمشروعات التى قاربت نسب تنفيذها إلى 100% للبدء فى تشغيلها تجريبيًا لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وأشار المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة إلى إستمرار الجولات الميدانية لتفقد عدد 27 من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بقرية المنشية بمركز كوم أمبو والتى تضم 21 قرية فرعية وتابع بإجمالى 40 ألف نسمة، موضحًا بأنه تم تفقد مشروعات إنشاء كوبرى الترعة وكوبرى السبع بنات، وصيانة ورفع كفاءة مدارس المنشية الجديدة الإبتدائية والمنشية الحديثة والمنشية بحرى الإبتدائية المشتركة بنسب تنفيذ 100%، بجانب تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة 98%، وأيضًا تفقد مشروع إنشاء وحدة إسعاف المنشية بحرى بنسبة 95%.

ولفت “مصطفى” إلى تفقد الأعمال الجارية لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى وخطوط الطرد بنسب تراوحت ما بين 60% إلى 85%، بالإضافة إلى تفقد مشروع تركيب أعمدة الإنارة فى السلسلة بحرى وطريق السلسلة / المنشية مرورًا بالمنشية شرق بإجمالى 122 عمود حيث جارى أعمال شد الأسلاك وتركيب الكشافات.

وخلال الجولة الميدانية وجه المهندس ناجح مصطفى بالإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان بضرورة الإهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

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