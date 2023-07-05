مصرع شاب بطعنة نافذة خلال مشاجرة بأحد الأفراح في الدقهلية

لقي شاب بقرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعه عقب طعنة نافذة بالصدر أدت إلى الوفاة خلال مشاجرة أثناء حضوره احد الافراح بمدينة الكردى وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.



تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي ، مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفي ميت سلسيل المركزي الى مأمور مركز شرطة منية النصر بوصول شاب مصاب بطعنه نافذة بالصدر وتوفي عقب وصوله للمستشفي .



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة في حفل عرس أمام قاعة الملكة بمدينه الكردي، أدى ذلك لإصابة عبد الرحمن ايمن نصر الدين 16 عاما، وتبين أنه مقيم بعزبه الكرداني التابعه لقرية برمبال القديمه، بطعنه نافذه بالصدر .



وجرى نقل المصاب الي مستشفى ميت سلسيل وبعد محاولات لاسعافه لقي مصرعه متأثرًا بإصابته.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ، و جرى تحديد اسم الجاني بمعرفه قسم شرطة الكردي، والعرض علي النيابة العامة التي امرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطب الشرعي للتشريح واستصدار تصريح الدفن.