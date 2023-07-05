محافظ أسوان يوجه المسئولين للاستعداد لامتحانات الدور الثاني بصفوف النقل

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولي التربية والتعليم بضرورة الإستعداد الجيد والكامل لإمتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023 ، والتى سوف تنطلق فى الفترة من 13 إلى 29 يوليو الجارى لصفوف النقل للمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني.

جاء ذلك أثناء اعتماد المحافظ لخطة الإمتحانات حيث شدد على أهمية تنفيذ أعمال النظافة العامة ، وأعمال التعقيم والتطهير ، وتجهيز القوائم الإمتحانية ، فضلاً عن توافر مبردات المياه ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء إمتحاناتهم فى سهولة ويسر .

من جانبه أوضح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان سيتم الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الإمتحانية ، مع التشديد على مسئولى الكنترولات بإنهاء أعمالها أولاً بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم .

ولفت إلى أن امتحانات الدور الثاني بالنسبة للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى ستكون فى الفترة من 15 إلى 19 يوليو ، فيما ستبدأ إمتحانات الصفوف الأول والثانى الإعدادى فى الفترة من 13 إلى 19 يوليو ، بينما ستبدأ إمتحانات الشهادة الإعدادية فى الفترة من 22 إلى 29 يوليو ، في حين ستبدأ إمتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام فى الفترة من 22 إلى 26 يوليو ، وامتحانات النقل للتعليم الفنى فى الفترة من 15 إلى 24 يوليو الجاري.