دعدور: نادي اليونسكو بجامعة دمياط ينضم للقائمة العالمية

تلقى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، تقريرا من السيد العبسى الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لليونيسكو يفيد بإضافة نادي اليونسكو بجامعة دمياط للقائمة العالمية للنوادي التابعة لليونيسكو.

وتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالتهنئة الصادقة لجميع المنتسبين للجامعة، كما تقدم الشكر الدكتور أحمد الزكى رئيس قسم أصول التربية ومنسق نادى اليونيسكو بالجامعة، الذى وضع خطة أنشطة متميزة وقام بتنفيذها منذ انضمام النادى للقائمة المحلية لليونيسكو حتى انضمت الجامعة للقائمة العالمية، ولقد تم تنفيذ تلك الأنشطة تحت إشراف الدكتور وائل الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط أنه تم الإعلان، عن تصنيف تايمز للجامعات حديثة النشأة (الشابة) THE Young University Ranking 2023، وهذا التصنيف يمنح ترتيبا لأفضل الجامعات على مستوى العالم التى مر على إنشائها خمسون عاما أو أقل، ولقد جاء ترتيب جامعة دمياط عالميا ١٥١-٢٠٠، ومحققة بذلك المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية.

الجدير بالذكر أن جامعة دمياط أنشأت منذ أحد عشر عاما فقط، ويعد هذا الترتيب بمثابة انعكاسا لما وصلت إليه الجامعة فى وقت قياسى، حيث أصبحت تظهر فى معظم التصنيفات العالمية كجامعة مصنفة دوليا، بل وتتقدم من عام لآخر فى الترتيب بتلك التصنيفات، كما يوضح ذلك المجهود المضاعف الذى تبذله الجامعة من أجل تطوير البحث العلمى والمعامل والأجهزة والمراكز البحثية، والخطة العلمية التى وضعتها الجامعة من أجل تحسين الترتيب العالمى للجامعة وآليات متابعة تنفيذ تلك الخطة، كما يوضح اهتمام العلماء بالجامعة بالنشر الدولى فى أفضل المجلات والدوريات العلمية.

وتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالتهنئة الصادقة لجميع المنتسبين للجامعة، وبالشكر والعرفان لقطاع الدراسات العليا والبحوث المعنى بهذا الملف ويتقدمهم الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمانى الدياسطى منسق الجامعة للتصنيفات الدولية لما تبذله من جهد كبير فى هذا الملف.