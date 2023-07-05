مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم بين سيارة أجرة “ميكروباص” وأخرى نصف نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي بجوار قرية الشروق.

وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.