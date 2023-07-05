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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ دمياط تحيل 7 أطباء للتحقيق لخروجهم من العمل بدون إذن

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط، لمتابعة منظومة العمل بداخلها، حيث التقت مع عدد من المرضى الذين تقدموا بعدد من الشكاوى بخصوص سوء إدارة العمل وانتظارهم لساعات طويلة لاجراء الفحوصات المطلوبة.

وكلفت "عوض" فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف وعمل انضباط ادارى للعاملين بالمستشفى، تبين خلاله خروج ٧ أطباء بدون إذن وعدم قيام مسئول الدفاتر بشطب اسم عدد ١٣ طبيب متغيب اليوم. 

وقررت المحافظ  إحالة الأطباء لخروجهم بدون إذن وكذلك مسئول الدفاتر، كما قررت تنفيذ حركة تغييرات ببعض قيادة المستشفى لضبط منظومة العمل.

وشددت الدكتورة منال عوض على مدير المستشفى بضبط منظومة العمل والتيسير على المرضى وتوقيع الكشف الطبى على جميع المترددين بشكل يومى، مشددة أيضًا على ضرورة تواجد الأطباء ومحاسبة المقصرين.

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